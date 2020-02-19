В ДНР отметили годовщину освобождения Дебальцево и учредили медаль за оборону города

19.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Городе воинской славы Дебальцево состоялся митинг, посвященный пятой годовщине освобождения города от украинских карателей.

Об этом написал глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В феврале 2015 года боевые соединения ДНР и ЛНР разгромили вооруженные формирования Украины. Бои за освобождение Дебальцево уже вошли в нашу историю как самая успешная совместная операция не только тактического, но и стратегического уровня. А самоотверженный подвиг защитников Республик стал символом мужества и воинской доблести.

Мирные жители делали все возможное, чтобы приблизить свое освобождение. В пятую годовщину победы в Чернухино-Дебальцевской операции мы чествуем всех, кто к ней причастен. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась эта победа», – отметил глава государства.

Вместе с жителями города и членами общественного движения «Донецкая республика» на митинге присутствовали первые лица государства Денис Пушилин, Владимир Бидевка, а также представители делегации из Луганской Народной Республики.

В ходе мероприятия слово взяла директор местной школы Елена Кошман, которая была свидетелем событий февраля 2015 года.

«Страх и ужас сковал наш город. Страх и ужас поселился в сердцах жителей города. Не было света, тепла. С трудом можно было достать воду. Мы жили в подвалах. Но мы выстояли! Настал тот день, когда прекратились разрушения нашего города и на девятиэтажке мы увидели флаг освободителей, флаг нашей Республики. Глубокая признательность и низкий поклон всем, кто принимал участие в освобождении нашего города. Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля боя. Они навсегда останутся в наших сердцах», – сказала она.

После чего Денис Пушилин провёл награждение военнослужащих, которые героически сражались за освобождение Дебальцево и принимали участие в Чернухино-Дебальцевской операции. Им были вручены знаки отличия «Георгиевский крест» II, III, IV степени.

К этой памятной дате глава государства подписал указ, учреждающий медаль «За оборону Дебальцево». Документом утверждено Положение о медали, её описание и рисунок.

«Считаю правильным учредить медаль за освобождение Дебальцево, посвященную героическим событиям пятилетней давности. Тем самым мы сможем отдать дань уважения всем, кто был тогда на линии огня, кто помогал в тылу, кто продолжает работать на благо города сейчас.

Уверен, что эта награда станет достойным хранителем исторической памяти для будущих поколений», – прокомментировал Пушилин на своей странице в соцсети.