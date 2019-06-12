В ДНР отрицают «успехи» правосеков
Заявление «Правого сектора» о занятии «серой зоны» к западу от Донецка не соответствует действительности.
Об этом сообщил Донецкому агентству новостей заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю – это так. Продвижение их вглубь Марьинки – нет», – заявил он.
Представитель оборонного ведомства также отметил, что военнослужащие ДНР продолжают нести боевое дежурство на своих позициях.
«Бойцам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила удалось занять серую зону в сторону Донецка и Трудовских. Благодаря этому почти полный контроль Марьинки и последние 100 метров в Донецк», – заявили ранее в Facebook-группе «Правого сектора».
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