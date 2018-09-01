В ДНР ожидают новые провокации Украины

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

После гибели главы ДНР Александра Захарченко в республике возможны провокации со стороны Украины.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников на пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провокации ожидаются. Нам известны планы украинской стороны. Есть движения военной техники, зафиксирован ряд нарушений. Мы держим руку на пульсе, потому ситуацией мы владеем. Но провокации ожидаются», – отметил Трапезников.