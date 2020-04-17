В ДНР переносится празднование Дня Победы  

17.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

В связи с коронавирусной пандемией военный парад в честь Дня Победы в Донецкой Народной Республике переносится на неопределённый срок, а празднование Дня образования ДНР будет проходить без массовых мероприятий.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые земляки! В последнее время мы часто поднимали очень важный для всех нас вопрос о формате празднования Дня Победы и Дня Республики, а также неоднократно обсуждалась возможность проведения шествия «Бессмертного полка».

К сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции еще очень высока, и мы не можем подвергать риску жизнь и здоровье наших граждан. Осознавая всю опасность сложившейся ситуации, было принято решение перенести проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы. Как только обстановка стабилизируется, военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся.

Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках Года Великой Победы. Безусловно, ни один ветеран Великой Отечественной войны не останется без внимания. Это наш долг перед поколением победителей», – написал Пушилин.

Денис Пушилин добавил, что празднование Дня образования ДНР также будет проходить без массовых мероприятий, и призвал жителей Донбасса отнестись с пониманием к подобным мерам.

«Кроме того, в связи с действием в Донецкой Народной Республике режима повышенной готовности будут внесены существенные коррективы в части празднования шестой годовщины образования Донецкой Народной Республики. 11 Мая мы отметим в этом году без массовых мероприятий.

Дорогие друзья! Уверен, что вы с пониманием и поддержкой отнесетесь к таким вынужденным мерам. На данный момент нам необходимо объединиться, чтобы противостоять пандемии COVID-19, не допустить ее распространения на территории Республики», – резюмировал глава государства.