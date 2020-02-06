06.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Транспорт
Просмотров:

В ДНР перевернулся пассажирский автобус, следовавший в Севастополь – есть жертвы


В результате плохих погодных условий из-за непрекращающегося снегопада в Новоазовском районе ДНР на трассе перевернулся пассажирский автобус.

Об этом сообщается на официальном сайте МЧС ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«06 февраля 2020 года в 16 часов 33 минуты на диспетчерский пульт 39 ГПСЧ города Новоазовск поступила информация о том, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Горловка – Севастополь, перевернулся в кювет.

В автобусе находилось 29 пассажиров, из которых 2 человека погибло и 22 пострадало, из них 3 детей. Пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения г. Новоазовск. Организована эвакуация пассажиров в городе Горловка», – говорится в официальной сводке МЧС ДНР.

Глава Республики Денис Пушилин выразил соболезнования всем пострадавшим в автокатастрофе.

«Соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Среди погибших беременная женщина. Без мамы остался 2-летний ребенок. Мы позаботимся о семье погибшей, которой, как и всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», – заявил он в своем Telegram-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть