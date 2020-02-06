В ДНР перевернулся пассажирский автобус, следовавший в Севастополь – есть жертвы

06.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

В результате плохих погодных условий из-за непрекращающегося снегопада в Новоазовском районе ДНР на трассе перевернулся пассажирский автобус.

Об этом сообщается на официальном сайте МЧС ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«06 февраля 2020 года в 16 часов 33 минуты на диспетчерский пульт 39 ГПСЧ города Новоазовск поступила информация о том, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Горловка – Севастополь, перевернулся в кювет.

В автобусе находилось 29 пассажиров, из которых 2 человека погибло и 22 пострадало, из них 3 детей. Пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения г. Новоазовск. Организована эвакуация пассажиров в городе Горловка», – говорится в официальной сводке МЧС ДНР.

Глава Республики Денис Пушилин выразил соболезнования всем пострадавшим в автокатастрофе.

«Соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Среди погибших беременная женщина. Без мамы остался 2-летний ребенок. Мы позаботимся о семье погибшей, которой, как и всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», – заявил он в своем Telegram-канале.