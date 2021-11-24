В ДНР планируют ввести обязательный военный призыв

24.11.2021  18:46 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия


Многие призывники ДНР после прохождения срочной службы подписывают контракт или направляются работать в правоохранительные структуры.

Об этом в ходе интервью каналу «Sputnik» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие призывники ДНР после прохождения срочной службы подписывают контракт или направляются работать в правоохранительные...

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«Сейчас у нас призыв добровольный, немногочисленный. Но он уже пошёл, и те ребята, которые уже дембеля первого призыва – часть из них продолжила службу по контракту. Часть из них будет устраиваться и в МЧС, и в правоохранительные органы», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что в скором времени в ДНР начнётся обязательный призыв.

«У нас в скором времени без прохождения армейской службы и без военного билета нельзя будет устроиться в правоохранительную систему.

Так это было, и это правильно. Потому что та школа жизни, которая даётся в армейские годы – она нужна для каждого человека. Поэтому в этом плане мы будем по нарастающей идти, и в обозримом будущем придём к обязательному призыву», – резюмировал глава государства.

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