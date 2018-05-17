17.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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В ДНР поблагодарили Ковтуна за преданность идеям республики

Одиозный украинский политолог Вячеслав Ковтун, являющийся частым гостем российских ток-шоу, получил поздравление от представителей официальной власти ДНР в связи с 50-летием.

С юбилеем его поздравил мэр Горловки Иван Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Градоначальник поблагодарил политолога за вклад в прорыв информационной блокады и поддержку идей ДНР.

«Многоуважаемый, драгоценный и дорогой Вячеслав Николаевич, поздравляю Вас с днем рождения. Спасибо Вам за самоотверженный труд, направленный на благо процветания и благоденствия Донецкой Народной Республики. Вы, как истинный патриот ДНР, питаете самые нежные и теплые чувства к нашей Республике, и, как бы Вы не хотели показать себя украинским активистом, все граждане нашей Республики, знают, что Вы душой и сердцем преданы Донбассу, с его бескрайними просторами, добрыми людьми», – написал в своем блоге Приходько.