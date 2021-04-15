В ДНР почтили память легендарного космонавта и прославленного земляка

15.04.2021, Донецк, Владимир Гладков

В ДНР в городе Енакиево состоялся митинг «Знаете, каким он парнем был» в честь столетия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового.

Об этом сообщили на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо главы республики, в мероприятии приняли участие глава администрации Енакиево Роман Храменков, почетные гости из РФ космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина, полковник ВВС Валерий Токарев, сын Берегового Виктор Береговой, член правления всероссийской организации ветеранов Афганистана «Боевое братство» подполковник запаса Сергей Климов, а также чиновники и жители города.

Митинг начался с торжественной речи Дениса Пушилина. Он подчеркнул, что легендарный лётчик-космонавт, прошедший войну и покоривший космос, является примером для жителей Донбасса и сейчас

«Летчик-космонавт Георгий Тимофеевич Береговой – личность легендарная даже среди своих коллег – советских космонавтов. Те, кто с ним общался, говорили, что его отличало особое мужество. Он делал порой – невозможное. Он стремился покорить космос, и он этого добился.

Годы военного лихолетья для него тоже оказались непростыми, но он прошел их, совершая подвиги. И потом уже, не сбавляя обороты, покорил высоты, которые действительно стали знаковыми.

И сейчас для нас он является примером. Примером, как нужно прожить свою жизнь, чтобы гордились не только члены семьи, а и следующие поколения. Чтобы гордились и были рады от сопричастности, что это наш земляк. Он прославил Донбасс и свою малую родину – Енакиево. Уверен, что такие личности являются очень необходимым примером для наших детей, для будущих поколений. Такие люди – настоящие легенды», – сказал он.

После чего выступил сын выдающегося летчика-космонавта Виктор Береговой.

«Особенно радует, что на протяжении многих лет Донецкая земля ведет работу по воспитанию молодого поколения. Я впервые это увидел в 2000 году, когда сюда приезжал. И тогда стало понятно, что эта работа ведется на постоянной основе, целенаправленно и кропотливо.

События 2014 года подтвердили, что та работа не пропала даром. И сейчас эта работа продолжается. И вот за такую работу на благо нашей Отчизны и нашей Родины вам нижайший поклон и большое спасибо!» – сказал Береговой.

Он подчеркнул, что Григорий Береговой – это целая эпоха в истории Советского Союза, в истории победителей, которые посвятили свою жизнь служению Родине.

В этот же день в ходе визита в Енакиево глава Республики посетил музей легендарного летчика-космонавта, коллекция которого пополнилась новыми экспонатами, привезёнными Валерием Токаревым.

Денис Пушилин вручил директору музея Наталии Гришкиной сертификат на приобретение компьютерной техники для учреждения.

Также в музее прошла церемония спецгашения оригинальной художественной почтовой марки «100 лет Георгию Тимофеевичу Береговому».

Завершающим мероприятием в этот день стало открытие мемориальной доски в память о легендарном летчике-космонавте на здании муниципальной общеобразовательной организации «Гимназия города Енакиево», в которой учился Георгий Береговой.

«Во времена моего детства редко можно было бы найти мальчишку, который не мечтал стать космонавтом. Это действительно было интересно. Мы про это смотрели фильмы, с каким-то трепетом взирали в небо, всматривались в звезды…

Среди наших земляков есть человек, которым мы очень гордимся. Абсолютно правильно, что на здании гимназии появилась мемориальная доска, и учебное заведение будет носить имя нашего героического земляка», – обратился Пушилин к ученикам.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено учащимся гимназии. А вдоль школьной аллеи участники мероприятия высадили деревья как символ роста и развития, движения из настоящего в будущее.