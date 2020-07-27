В ДНР почтили память погибших от рук украинских агрессоров

27.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Горловке у мемориала мирным жителям, погибшим в результате украинской агрессии, состоялся митинг памяти по случаю шестой годовщины обстрела города.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, представитель инициативной группы семей погибших защитников Виктория Шеина, руководитель местной администрации Иван Приходько, а также депутаты, представители общественных организаций и жители республики.

Заупокойную литию по погибшим провел митрополит Горловский и Славянский Митрофан совместно с духовенством города, после чего к собравшимся обратился руководитель республики.

«27 июля – еще одна из трагических дат для нашей Республики, трагическая дата для Горловки. Именно тогда начался обстрел центра города, погибли 22 человека, четыре из них ребенка.

Страшное и жаркое лето 2014 года, когда вся Республика и Горловка в том числе ощущали всю ненависть, олицетворенную в снарядах, летающих над нашей землей, над нашими домами. Никто и представить себе не мог, что такое возможно в нынешнем современном мире. Военные преступления Украины продолжаются по сей день.

Спасибо жителям Горловки, которые смогли защитить свой город. И продолжают восстанавливать, работать на перспективу. Война закончится. Нашим детям, нашим потомкам нужно жить в том городе, который мы с вами сможем построить, в Республике, которую сможем сделать правильной с нашей точки зрения», – сказал Пушилин.

Денис Пушилин также отметил, что одной из задач республики является наказать виновных в смертях мирных жителей Донбасса.

«Наша задача – сделать все возможное, чтобы виновные в этих чудовищных военных преступлениях против человечности были наказаны. Это наша задача перед теми погибшими, которых с нами нет и никогда не будет. Вечная память погибшим!» – резюмировал глава ДНР.

Присутствующие на митинге почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальному знаку «Разбитое сердце». Памятник был установлен в 2017 году, на плитах высечены имена 20 детей и 214 взрослых мирных жителей.

В то же время у памятного знака «Защитникам и жителям города Шахтерска и Шахтерского района, погибшим в ходе боевых действий в июле-августе 2014 года» состоялся митинг, посвященный шестой годовщине начала боевых действий на территории города Шахтерска.

Почтить память погибших пришли председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, секретарь местного отделения Общественного Движения «Донецкая Республика», глава администрации города Шахтерска Александр Шатов, Герои ДНР Владимир Кононов, Сергей Великородный, депутаты НС ДНР, родственники погибших и жители города.

В ходе мероприятия по погибшим прочли панихиду, после чего Александр Шатов выразил благодарность всем, кто в этот день собрался у мемориала.

«27 июля 2014 года страшная беда пришла и забрала детство у детей, у жителей города – мирную жизнь. В тот день на защиту родной земли встали тысячи добровольцев. Для них профессия защищать Родину стала главной.

Мы не имеем права забывать трагическую страницу истории нашего города и тех, кто погиб за свой родной край. Во имя их памяти, во имя мирного неба над головой мы будем жить, растить детей и трудиться на благо Родины», – отметил он.

В завершение митинга руководители города, почетные гости, ополченцы, родственники погибших, представители делегаций, жители возложили цветы к подножию памятного знака.