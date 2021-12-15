В ДНР почтили память погибших журналистов и военкоров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в мероприятии, посвященном памяти журналистов, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает официальный сайт главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На мероприятии присутствовали члены правительства, военные корреспонденты, преподаватели и руководство донецких вузов, студенты.

Обращаясь к присутствующим, Пушилин напомнил, что ровно 30 лет назад в России появилась скорбная дата – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

«Известно, что профессия журналиста – из списка самых опасных. А тем более – в военное время. В эту профессию идут люди с особым характером – смелые, с обостренным чувством справедливости и жаждой сделать этот мир лучше», – сказал глава республики.

Он также напомнил, что в 2014 году Украина развязала против Донбасса не только вооруженную агрессию, но и информационную войну.

«К сожалению, не все журналисты смогли вернуться с редакционного задания. За правду о войне в Донбассе они заплатили своими жизнями. Мы помним и всегда будем помнить их имена. Для нас это важно. Важно для следующих поколений», – подчеркнул Пушилин.

Глава республики также обратился к журналистам, продолжающим работать в ДНР.

«Друзья, вы рассказываете миру о войне в Донбассе, о преступлениях Украины, о том, как живут люди в республике под обстрелами – об их судьбах, об их успехах и трагедиях, – сказал глава ДНР и добавил, что зачастую для мира это очень неудобная правда. – Благодарю за смелость, открытость и высокую гражданскую позицию».

Также в ходе мероприятия за личные заслуги в освещении боевых действий в условиях, сопряженных с риском для жизни, почетное звание «Заслуженный журналист ДНР» было присвоено 15 военкорам.