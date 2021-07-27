В ДНР почтили память своих защитников и жертв варварских бомбёжек ВСУ

27.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Сегодня, 27 июля, в городах ДНР Горловка и Шахтерск прошли траурные мероприятия по случаю седьмой годовщины начала самых ожесточенных бомбардировок со стороны украинских боевиков.

Об этом сообщает сайт ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, только в первый день обстрелов в Горловке погибли 22 мирных жителя. Тогда же развернулись первые бомбёжки на территории Шахтерского района.

В своём обращении глава ДНР Денис Пушилин отметил, что память о погибших будет жить вечно, а виновные в их гибели обязательно будут наказаны.

«Война навсегда изменила нас и наши жизни. Эти злодеяния против человечества не имеют срока давности, они зафиксированы и составляют реестр военных преступлений Украины. Виновные понесут наказание», – заявил Пушилин.

Также почтить память погибших горловчан к мемориалу, расположенному в центре города, пришёл мэр Горловки Иван Приходько.

«Уж так устроена человеческая память, человеческое естество, что мы ко всему привыкаем. За семь лет мы, увы, привыкли к обстрелам. Когда мы смотрим на этот мемориал, мы понимаем, что благодаря этим людям мы носим гордое звание города воинской славы. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не забыть имена павших. Мы вечно будем помнить всех невинно убиенных жителей Горловки, всех, кого сегодня нет с нами», – сказал Приходько.

В свою очередь, в Шахтёрске у памятного знака погибшим защитникам и жителям города также почтили память жертв украинских боевиков.

Глава городской администрации Александр Шатов отметил, что в тот роковой день на смену мирной жизни пришло ожесточенное военное противостояние.

«Сегодня мы собрались на легендарном блокпосту №2, именно здесь проходила линия фронта. Добровольцы защищали город, зачастую без оружия, они ценою своих жизней дали возможность основным силам ДНР дать отпор захватчикам, которые пришли на нашу землю. Они истинные герои, которые по праву называются защитниками своей Родины», – сказал он.

Также среди собравшихся был участник обороны города, командир отдельного танкового батальона «Дизель» Петр Ручьев. Он выразил слова благодарности, прежде всего, жителям Шахтёрска, которые как могли помогали ополченцам.

«Начало обороны Шахтерска стало отправной точкой в организации ополчения. После этих событий отряды сплотились и стали действовать как единый организм. Хотелось бы выразить благодарность жителям за то, что они, находясь под обстрелами, жертвовали последним, готовили еду на кострах для защитников города и помогали раненым», – вспоминал боец.

В завершении митинга пришедшие почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятного знака.

«Летом 2014-го города и сёла Донбасса подвергались интенсивным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, каждый день увеличивая число жертв среди мирного населения. 27 июля одна из трагических дат. Тогда на Шахтерск с двух сторон двинулись колонны украинской бронетехники. Центр Горловки подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Весь мир облетели фотографии убитых Украиной Кристины Жук и ее 10-месячной дочери Киры», – написал позже в своём Telegram-канале Денис Пушилин.

«Мы продолжаем жить, защищать республику, трудиться ради наших детей и в память о тех, кто погиб за свободу», – добавил глава ДНР.