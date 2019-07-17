В ДНР почтили память жертв МН 17

17.07.2019, Донецк, Александр Гусар

В пятилетнюю годовщину крушения малазийского Боинга рейса МН 17 на месте катастрофы в селе Грабово Донецкой Народной Республики прошёл митинг-реквием, посвящённый памяти жертв данной трагедии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В тот день из двухсот восьмидесяти трёх пассажиров и пятнадцати членов экипажа не выжил никто, напомнил ведущий мероприятия.

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Выступая на митинге, глава ДНР Денис Пушилин, назвал эту трагедию «очередным преступлением киевской власти».

«Прошло уже 5 лет с момента чудовищной катастрофы. Увы, она не была случайной, это провокация украинского режима, который, как мы знаем по себе, не считается ни с чем. Не посчитался он в тот злополучный день и с совершенно случайными людьми, которые не имели никакого отношения к этому конфликту, но так было нужно украинскому режиму.

Сегодня мы скорбим не только о пассажирах и экипаже этого рейса, но и о всех жертвах украинского режима и его агрессии», – заявил он.

При этом на траурной церемонии присутствовали местные жители. Держа в руках цветы и фотографии погибших пассажиров Боинга, некоторые из них не могли сдержать слез.

«В июле 2014-го года на территории Донбасса погибло почти три сотни граждан других государств, погибли маленькие дети. И в совершенном преступлении украинские политики до сих пор пытаются обвинить ополчение ДНР, людей, которые с голыми руками стали на защиту родной земли, и которые до сих пор противостоят агрессии Киева не щадя своей жизни», – добавила очевидец катастрофы Юлия Музыка.

В конце мероприятия люди возложили цветы и игрушки к мемориалу, установленному вблизи от места трагедии, а также повязали черные ленты на ветви символического дерева памяти