В ДНР почтили память жертв украинской провокации

17.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР в селе Грабово Шахтерского района почтили память погибших в авиакатастрофе малайзийского «Боинга-777», выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие глава ДНР, руководитель администрации города Шахтерска Александр Шатов, депутаты Народного Совета республики, жители Шахтерска и Шахтерского района, а также представители общественных организаций.

Участники траурного митинга, посвященного шестой годовщине трагедии, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку

«Лето 2014 года было ознаменовано разгаром боевых действий в Донбассе. Кровопролитные бои в Иловайске, Шахтерске, авиаудар по Снежному… 17 июля 2014 года в результате чудовищной провокации со стороны украинских властей потерпел крушение малайзийский «Боинг». Погибло 298 человек, 80 из них детей. Каждый год мы собираемся, чтобы почтить их память. Мы знаем, что такое терять близких и глубоко соболезнуем родственникам погибших, которые продолжают оплакивать своих родных», – сказал Пушилин.

Он также подчеркнул, что расследование крушения является политически заангажированным и имеет целью назначить виновными в трагедии ополчение Донбасса и Россию.

«Следствие просто подводит материалы дела под ту версию, которая была озвучена в первые два часа после крушения. Киев всеми возможными способами пытается снять с себя вину и переложить ее на Народное ополчение Донбасса и Россию. И речи не идет, чтобы Украина раскаялась в содеянном военном преступлении», – добавил руководитель государства.

Глава ДНР выразил убежденность, что придёт время, и правда о причинах и истинных виновниках трагедии станет общеизвестной.

«Мы фиксируем продолжение обстрелов наших населенных пунктов. По сей день продолжают погибать мирные жители. С приходом новой власти ничего не поменялось. Мы знаем, что история расставляет все по местам. И мы уверены, что рано или поздно общеизвестным станет виновник чудовищной катастрофы, провокации и военного преступления, совершенного киевскими властями. По-другому быть не может», – отметил лидер страны.

В свою очередь свидетельница тех страшных событий жительница Шахтерского района Марина Пустовит рассказала о том, что пришлось пережить жителям села Грабово. О том, как в небе над домами раздался взрыв, как во дворы падали не осколки снарядов, а обломки самолета и тела людей.

«Эти люди стали жертвами украинской агрессии не только против жителей Донбасса, но и против всего мира. Украина должна ответить за невинно пролитую кровь!» – заявила Пустовит.