В ДНР почтили память жертв ужасного военного преступления Украины

16.07.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

В ДНР почтили память жителей дома в центре города Снежное, который 15 июля в 6:30 утра был разрушен авиаударом украинской армии. Тогда погибли 12 человек, еще 10 были ранены.

Накануне жители республики возложили цветы к забору, ограждающему руины дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый год, 15 июля, на подсознательном уровне мы собираемся в городе Снежном у дома, который семь лет назад был практически разрушен украинской авиацией. Ранним утром, примерно в полседьмого, когда большинство людей еще спали, украинские каратели нанесли авиаудар по мирным кварталам Снежного. Погибли 12 человек, по меньшей мере, 10 снежнянцев были ранены. В одночасье «жовто-блакытные» оккупанты лишили кого-то отца, кого-то матери, кого-то ребёнка» – пишет в своем блоге один из руководителей общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Кто наделил украинских политиков и военных правом вершить человеческие судьбы?!», – возмущается общественник.