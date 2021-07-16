16.07.2021, Донецк, Максим Карпенко
 
Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

В ДНР почтили память жертв ужасного военного преступления Украины

Новости УкраиныВ ДНР почтили память жителей дома в центре города Снежное, который 15 июля в...

В ДНР почтили память жителей дома в центре города Снежное, который 15 июля в 6:30 утра был разрушен авиаударом украинской армии. Тогда погибли 12 человек, еще 10 были ранены.

Накануне жители республики возложили цветы к забору, ограждающему руины дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Каждый год, 15 июля, на подсознательном уровне мы собираемся в городе Снежном у дома, который семь лет назад был практически разрушен украинской авиацией. Ранним утром, примерно в полседьмого, когда большинство людей еще спали, украинские каратели нанесли авиаудар по мирным кварталам Снежного. Погибли 12 человек, по меньшей мере, 10 снежнянцев были ранены. В одночасье «жовто-блакытные» оккупанты лишили кого-то отца, кого-то матери, кого-то ребёнка» – пишет в своем блоге один из руководителей общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Кто наделил украинских политиков и военных правом вершить человеческие судьбы?!», – возмущается общественник.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть