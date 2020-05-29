29.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Просмотров:

В ДНР подсчитали потери ВСУ с начала режима полной боеготовности


Боевые и небоевые потери ВСУ за неделю, то есть, практически с начала установления в ДНР режима повышенной боеготовности, увеличились в разы, по сравнению с предыдущими показателями за данный период.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«За прошедшую неделю боевые потери противника, в результате ответного огня наших защитников из незапрещенных видов оружия составили 10 убитыми и 26 ранеными, уничтожено 2 единицы бронетехники, 2 военных грузовых автомобиля ЗИЛ-130 и Урал, а также 7 минометов калибра 120 и 82 мм.

Небоевые потери противника, вследствие суицидов, пищевых и алкогольных отравлений, неосторожного обращения с оружием и военной техникой, а также беспорядочного минирования ВФУ своих территорий, увеличились в разы и за неделю превысили 40 случаев», – сообщил Астрахань.

По его словам, рост случаев «самоуничтожения» украинских боевиков подтверждают данные из доклада врио командующего медицинскими силами ВСУ полковника А.Галушка в адрес врио главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта С.Корничука, в котором небоевые потери среди военнослужащих в зоне «ООС» с начала 2020 года составили 179 человек, что в два раза превышает аналогичные показатели за первый квартал 2019 года.

«Из предложенных мер профилактики небоевых потерь А.Галушка отметил необходимость повышения уровня ответственности военных комиссариатов, пропаганды здорового образа жизни и усиления работы по повышению морально-психологического состояния личного состава», – добавил представитель оборонного ведомства ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть