В ДНР подсчитали потери ВСУ с начала режима полной боеготовности

29.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Боевые и небоевые потери ВСУ за неделю, то есть, практически с начала установления в ДНР режима повышенной боеготовности, увеличились в разы, по сравнению с предыдущими показателями за данный период.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшую неделю боевые потери противника, в результате ответного огня наших защитников из незапрещенных видов оружия составили 10 убитыми и 26 ранеными, уничтожено 2 единицы бронетехники, 2 военных грузовых автомобиля ЗИЛ-130 и Урал, а также 7 минометов калибра 120 и 82 мм.

Небоевые потери противника, вследствие суицидов, пищевых и алкогольных отравлений, неосторожного обращения с оружием и военной техникой, а также беспорядочного минирования ВФУ своих территорий, увеличились в разы и за неделю превысили 40 случаев», – сообщил Астрахань.

По его словам, рост случаев «самоуничтожения» украинских боевиков подтверждают данные из доклада врио командующего медицинскими силами ВСУ полковника А.Галушка в адрес врио главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта С.Корничука, в котором небоевые потери среди военнослужащих в зоне «ООС» с начала 2020 года составили 179 человек, что в два раза превышает аналогичные показатели за первый квартал 2019 года.

«Из предложенных мер профилактики небоевых потерь А.Галушка отметил необходимость повышения уровня ответственности военных комиссариатов, пропаганды здорового образа жизни и усиления работы по повышению морально-психологического состояния личного состава», – добавил представитель оборонного ведомства ДНР.