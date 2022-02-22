В ДНР подтверждают: Российские войска заняли позиции на территории республики

22.02.2022  11:44 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Российские войска уже зашли на территорию республик Донбасса, выполняя свои обязательства в рамках подписанных вчера договоров.

Об этом журналистам заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска уже зашли на территорию республик Донбасса, выполняя свои обязательства в рамках подписанных...

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По словам Бердичевского, задачей российских военных будет установление мира в ДНР.

«В договоре, который подписал Владимир Путин, есть пункт о том, что Россия окажет военную поддержку и гарантирует безопасность на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Поэтому российская армия уже пересекла границу Донецкой и Луганской народных республик и сейчас заняла свои позиции на севере и западе республики. Задача – безопасность, установить мир на территории республик», – заявил Бердичевский.

Политик также подчеркнул, что российские военные создадут свои базы и будут обеспечивать пограничный контроль в республиках.

«Я думаю, что по примеру Абхазии и Северной Осетии, где находятся военные базы Российской Федерации, вблизи границы, и они осуществляют пограничный контроль, я думаю, это все будет по таким же лекалам», – резюмировал депутат.

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