В ДНР поймали шестерых пособников ВСУ и обнаружили крупный схрон с оружием

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Росгвардейцы во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по ДНР выявили несколько вооружённых пособников ВСУ в двух населенных пунктах республики.

Об этом пресс-служба Росгвардии РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате задержаны шесть подозреваемых, некоторые из них были вооружены. Были изъяты боеприпасы к стрелковому оружию, арбалет, электрошокер, бинокль и электронные носители информации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все задержанные переданы сотрудникам спецслужбы для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, по информации пресс-службы УФСБ по региону выявили крупный тайник украинских боевиков под Дебальцево. Схрон с огнестрельным оружием был обнаружен в поселке городского типа Луганское на северо-востоке ДНР.

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике в поселке Луганское (городской округ Дебальцево, ДНР) обнаружен схрон с огнестрельным оружием, принадлежащий одному из украинских неонацистских вооруженных формирований. Обнаружены и изъяты: автоматы Калашникова-74 — 47 штук, пулеметы Калашникова модернизированные — два штуки», – сообщили в пресс-службе.

Изъятое вооружение передано для постановки на учет ФСБ России.