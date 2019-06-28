В ДНР похоронили экс-торнадовца, осужденного на 11 лет в Украине

28.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Боевик печально известного националистического батальона «Торнадо», принимавшего участие в войне на Донбассе, якобы погиб в Сирии, сражаясь в рядах террористической организации «Джабхат-ан-Нусра».

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, 21 июня в Сирии, при попытке установить мину на линии соприкосновения с правительственными войсками, погиб один из украинских наёмников.

«Следует отметить, что погибший Даниил Ляшук, несколько лет воевавший с населением Донбасса в рядах печально известной группировки «Торнадо» под псевдонимом «Аль-Такбир», даже среди подельников выделялся особой жестокостью. В Украине Ляшук был арестован по обвинениям в десятке уголовных преступлений, но вместо тюрьмы оказался в рядах террористов из «Джабхат-ан-Нусры», – утверждает Басурин.

В настоящий момент каких-либо подтверждений этой информации из других источников нет.