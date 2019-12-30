В ДНР помиловали малолетних диверсантов
Глава ДНР Денис Пушилин помиловал трех несовершеннолетних лиц, совершивших в 2016 году подрывы ряда инфраструктурных объектов на территории Республики.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня Глава ДНР помиловал малолетних диверсантов, которые 2,5 года назад устроили диверсию в Ясиноватой», – рассказала она.
Помилованные подростки сразу же были переданы присутствовавшим в зале матерям.
В сентябре 2016 года группа несовершеннолетних лиц в составе семи человек была задержана сотрудниками МГБ ДНР по подозрению в совершении ряда диверсий, в том числе железной дороги в Ясиноватой. Малолетние диверсанты полностью признали свою вину.
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