В ДНР пообещали ВСУ поражение и большие жертвы в случае военного наступления

11.12.2018, Донецк, Александр Гусар

ВСУ потерпят поражение и понесут большие потери в случае попытки реализовать свои планы по полномасштабному наступлению на Мариупольском направлении.

Об этом в ходе брифинга заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, глава Республики подтвердил вчерашнее заявление Народной милиции ДНР о получении от разведки тревожных данных о подготовке Украиной полномасштабного наступления.

«Есть информация, что Киев готовится возобновить военные действия на Мариупольском направлении. По имеющимся данным, целью ВСУ будет захват территорий Новоазовского и Тельмановского районов, и установление контроля над участком границы между ДНР и РФ в районе населённых пунктов Коньково и Холодное», – сообщил Денис Пушилин.

По его словам, противником сформирована ударная наступательная группировка, в которую вошли 4 бригады общей численностью 12 тысяч человек и более 50-ти танков, значительное количество реактивной и ствольной артиллерии, в том числе РСЗО большой мощности «Смерч», дивизион которых три дня назад был переброшен в район населённого пункта Володарское.

«Для оправдания агрессии против нашей Республики в глазах мирового сообщества и собственного народа киевский режим планирует совершить террористический акт на одном из предприятий Мариуполя. С высокой степенью вероятности спецслужбами Украины для диверсии выбран Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, где хранятся значительные запасы аммиака, используемые в промышленном производстве», – отметил глава ДНР.

Он также подчеркнул, что в реальности обострение военной обстановки в Донбассе необходимо украинской власти для продления в стране военного положения, возможного переноса президентских выборов и ограничения избирательного права для жителей некоторых областей Украины.

При этом, по словам Дениса Пушилина, вооружённые силы Республики готовы к такому развитию событий, и в случае реализации Киевом своих планов, заставят ВСУ понести значительные боевые потери.

«В свою очередь заявляю, что вооружённые силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения», – резюмировал глава ДНР.