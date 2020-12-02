02.12.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР пообещали «закончить бесславную историю украинской армии»


Украина, вдохновляясь победой Азербайджана над армянами, начала подготовку к активным боевым действиям против республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

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«Украина резко увеличила перемещение военной техники, тяжелого вооружения, боеприпасов, продовольствия. Кроме того, выросли поставки горючего из других стран, в том числе и из Белоруссии. По прогнозам компетентных специалистов, противник планирует завершить подготовку к активным боям к началу февраля», – сказал собеседник издания.

При этом он уточнил, что быть готовыми и решиться на масштабное наступление – не одно и то же.

«Плюс армия ДНР и армия Нагорного Карабаха – не одно и то же. Несмотря на наши проблемы, у нас достаточно сюрпризов, чтобы закончить и без того не славную историю украинской армии. Мы об украинцах знаем абсолютно все. И получаем развединформацию в режиме онлайн», – подчеркнул Безсонов.

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