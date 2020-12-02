В ДНР пообещали «закончить бесславную историю украинской армии»

02.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Украина, вдохновляясь победой Азербайджана над армянами, начала подготовку к активным боевым действиям против республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Украина резко увеличила перемещение военной техники, тяжелого вооружения, боеприпасов, продовольствия. Кроме того, выросли поставки горючего из других стран, в том числе и из Белоруссии. По прогнозам компетентных специалистов, противник планирует завершить подготовку к активным боям к началу февраля», – сказал собеседник издания.

При этом он уточнил, что быть готовыми и решиться на масштабное наступление – не одно и то же.

«Плюс армия ДНР и армия Нагорного Карабаха – не одно и то же. Несмотря на наши проблемы, у нас достаточно сюрпризов, чтобы закончить и без того не славную историю украинской армии. Мы об украинцах знаем абсолютно все. И получаем развединформацию в режиме онлайн», – подчеркнул Безсонов.