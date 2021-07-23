В ДНР после простоя с начала боевых действий запустили мощное производство

23.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Донбасс обладает огромным промышленным потенциалом.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время рабочего визита в город Зугрэс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в четверг, 22 июля, глава республики посетил Зуевский энергомеханический завод.

Отмечается, что в литейном цехе завода на сегодняшний день осуществляется переработка шлаков в чугун чушковый.

В апреле и июле текущего года здесь были запущены две дуговые сталеплавильные печи, которые не эксплуатировались с 2014 года.

«По сути, предприятие, которое семь лет простаивало, запустилось, причем с определенными перспективами, – сказал журналистам Пушилин. – В плане сырья – сырьё находится здесь. Это шлаковые отвалы в достаточно серьезных объемах – десятки миллионов тонн, скопившиеся на территории как Донецкой, так и Луганской Народных Республик. Их можно переработать практически по безотходной технологии».

«С одной стороны, мы получаем чугун, который востребован на внешних рынках. И те партии, которые были отправлены за пределы не только Донбасса, но и за пределы России, по характеристикам вполне приемлемые. Спрос позволяет говорить о том, что все переработанное здесь можно реализовать. Это востребовано. С другой стороны – шлак. И ему тоже находится применение, но уже в строительной отрасли», – добавил глава ДНР.

До этого предприятие было отключено от электроэнергии и воды, и сейчас – практически на ровном месте, запускаются производственные мощности и вновь набираются сотрудники.

По словам сопровождавшего главу республики министра промышленности и торговли Владимира Рущака, уже подписаны контракты на десятки тысяч тонн. Также он добавил, что первая партия была отправлена, и продолжается отгрузка продукции, которая пойдет на экспорт.