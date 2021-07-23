23.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Политика, Экономика
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В ДНР после простоя с начала боевых действий запустили мощное производство

Донбасс обладает огромным промышленным потенциалом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время...

Донбасс обладает огромным промышленным потенциалом.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время рабочего визита в город Зугрэс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в четверг, 22 июля, глава республики посетил Зуевский энергомеханический завод.

Отмечается, что в литейном цехе завода на сегодняшний день осуществляется переработка шлаков в чугун чушковый.



В апреле и июле текущего года здесь были запущены две дуговые сталеплавильные печи, которые не эксплуатировались с 2014 года.

«По сути, предприятие, которое семь лет простаивало, запустилось, причем с определенными перспективами, – сказал журналистам Пушилин. – В плане сырья – сырьё находится здесь. Это шлаковые отвалы в достаточно серьезных объемах – десятки миллионов тонн, скопившиеся на территории как Донецкой, так и Луганской Народных Республик. Их можно переработать практически по безотходной технологии».

«С одной стороны, мы получаем чугун, который востребован на внешних рынках. И те партии, которые были отправлены за пределы не только Донбасса, но и за пределы России, по характеристикам вполне приемлемые. Спрос позволяет говорить о том, что все переработанное здесь можно реализовать. Это востребовано. С другой стороны – шлак. И ему тоже находится применение, но уже в строительной отрасли», – добавил глава ДНР.

До этого предприятие было отключено от электроэнергии и воды, и сейчас – практически на ровном месте, запускаются производственные мощности и вновь набираются сотрудники.



По словам сопровождавшего главу республики министра промышленности и торговли Владимира Рущака, уже подписаны контракты на десятки тысяч тонн. Также он добавил, что первая партия была отправлена, и продолжается отгрузка продукции, которая пойдет на экспорт.

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