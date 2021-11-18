В ДНР после семилетнего простоя запускают знаменитый завод «Стирол»

В Донецкой Народной Республике два цеха завода «Стирол» возобновили работу после семилетнего простоя из-за боевых действий.

Об этом сообщил директор государственного предприятия Василий Агарков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совместно с Министерством промышленности и торговли нами разработана программа запуска подразделений предприятия по производству полимеров и лакокрасочных изделий», – сказал он.

Директор подчеркнул, что разрабатывается программа реализации и продажи этой продукции как в ДНР, так и за ее пределами, прежде всего в Российской Федерации.

По его словам, данные подразделения способны производить 16 видов краски в объеме 9 991,2 тонн в год и 44 вида одноразовой посуды и упаковки в объеме 410,4 млн. штук в год.

На заводе уже задействовано 363 человека. Василий Агарков отметил, что зарплата у них будет не ниже, чем на российских предприятиях.

Однако запуск основного продукта производства «Стирола» – минеральных удобрений – откладывается из-за ситуации на линии соприкосновения. Тем не менее, в Министерстве промышленности и торговли уже разрабатывают план полного запуска производства.

«Министерство промышленности и торговли прорабатывает такую альтернативу. Прежде всего, учтены возможности быстрого реагирования на внештатные ситуации. Это связано с тем, что предприятие находится всего в 2,5 км от линии соприкосновения. Программа презентована главе ДНР и председателю правительства и находится в стадии обсуждения», – сказал директор департамента промышленности Минпромторга Сергей Власов.