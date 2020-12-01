В ДНР посмертно наградят погибшую от Covid врача-анестезиолога

01.12.2020, Донецк, Сергей Вредников

Погибшей в Донецке от коронавирусной инфекции врачу-анестезиологу Наталье Смирновой посмертно присвоят звание «Герой труда».

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с медиками о санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Советник главы ДНР Ольга Долгошапко отметила, что коронавирусная инфекция унесла жизни многих медицинских работников.

«В частности, я говорю о Смирновой Наталье Николаевне, это наш главный анестезиолог внештатный, которая с первого дня борьбы с коронавирусной инфекцией работала в «красной зоне», – сказала Долгошапко.

По её словам, «сотни, а может быть, и тысячи людей» обязаны своей жизнью именно Смирновой, которая организовывала дополнительные кислородные места и проводила обучение врачей борьбе с новой инфекцией.

«Все должны быть отмечены, это, действительно, заслуги перед республикой в такой непростой период времени, – ответил Денис Пушилин. – Что касается Смирновой Натальи Николаевны, это, безусловно, большая утрата для сферы здравоохранения Республики и для пациентов. В Администрации уже готовится распоряжение о присвоении посмертно звания «Герой труда» Смирновой Наталье Николаевне».

Наталья Смирнова заведовала отделением анестезиологии ДоКТМО, занимала должность главного внештатного специалиста по анестезиологии Минздрава ДНР, а также являлась доцентом кафедры анестезиологии Донецкого национального медицинского университета им. Горького.