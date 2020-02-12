В ДНР появятся три новых праздника

12.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин внёс изменения в указ № 273 «Об установлении профессиональных праздников в ДНР». Теперь в республике появятся три новых профессиональных праздника – день работников СМИ и полиграфии, День радио и День мелиоратора.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документам, вносятся следующие изменения в пункт 1 указа № 273:

– слова «День печати – ежегодно 13 января;», «День радио, праздник работников всех отраслей связи – ежегодно 07 мая;» исключаются;

– после слов «День пожарной охраны – ежегодно 30 апреля;» дополняется абзацем следующего содержания: «День работников средств массовой информации и полиграфии – ежегодно 05 мая;»,

– после слов «День работника стандартизации – ежегодно 14 октября;» дополняется абзацем следующего содержания: «День радио, праздник работников всех отраслей связи – ежегодно 20 октября;»,

– после слов «День адвокатуры – ежегодно 31 мая;» дополняется абзацем следующего содержания: «День мелиоратора – ежегодно в первое воскресенье июня;».