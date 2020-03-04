В ДНР поздравили защитника Донбасса с 97-летием и провели в его честь военный парад

04.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня ДНР отметила 97-летие ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Хлапова. В честь подполковника в отставке в Докучаевске провели парад.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Парадные расчёты курсантов под оркестр промаршировали по улице Матроса, на которой проживает Владимир Николаевич, и под аккомпанемент оркестра спели для него бессмертные песни о Великой Победе», – говорится в сообщении.

В свою очередь, Владимир Халапов поделился воспоминаниями о своём участии в боях на «Миус-фронте» и в освобождении города Сталино (Донецк).

«Тяжелыми были бои за Донбасс. В сентябре 1943 года в составе 50-й гвардейской стрелковой дивизии я участвовал в жарких боях на «Миус-фронте» и в освобождении города Сталино (Донецк). За бои в Донбассе летом 1943 года я получил свою первую награду – медаль «За отвагу», – рассказал ветеран.