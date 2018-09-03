В ДНР предоставили доказательства готовящегося наступления ВСУ

03.09.2018, В ДНР предоставили доказательства готовящегося наступления ВСУДонецк, Александр Гусар

ВСУ начали подготовку к масштабному наступлению на Мариупольском направлении.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации, полученной разведкой ДНР, противник продолжает увеличивать группировку сил и средств на Мариупольском направлении.

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«Нашей разведкой расшифрованы данные со сбитых на Юге украинских беспилотных летательных аппаратов. На двух из них остались видеозаписи, сделанные в процессе полета на нашу территорию. На этих фотоматериалах запечатлены железнодорожные станции разгрузки техники в районах населённых пунктов Хлебодаровка и Зачатовка. На фото отчетливо видна разгруженная бронетехника. Эта техника, по данным нашей разведки, принадлежит 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригадам», – сообщил Эдуард Басурин.

Также, фактом, подтверждающим подготовку к ВСУ наступлению, по мнению Эдуарда Басурина, является усиление работы подразделений информационно-психологических операций ССО на Мариупольском направлении.

«За прошедшие несколько дней враг, с целью психологического воздействия на военнослужащих подразделений народной милиции на Мариупольском направлении, а также в попытке снижения их морально-психического состояния, начал рассылку СМС-сообщений на телефонные аппараты, находящиеся в зоне покрытия вышек сотовой связи украинских операторов. Текст сообщений призывает наших военнослужащих сложить оружие и покинуть занимаемые позиции», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что данные действия способны нанести больше вреда военнослужащим ВСУ, чем защитникам Республики.

«Безусловно, данные попытки украинских оккупантов не принесут никаких результатов. Более того, они нанесут только больший вред военнослужащим ВСУ, находящимся в том же районе, так как автоматика отправляет СМС-сообщения на все телефоны в зоне видимости вышек. Но на нашей стороне пользователей украинских операторов связи – единицы, чего не скажешь про оккупационные войска», – предупредил Эдуард Басурин.

Также в качестве доказательства готовящегося наступления ВСУ он рассказал о приведении в высшую степень боевой готовности подразделений ВСУ и пополнение ими боезапаса и материально технических средств.

«Наши источники в 128-й горно-пехотной бригаде сообщают, что подразделения бригады переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов. Кроме этого, также как и нацистам «Азова» ранее, в бригаду пришло распоряжение основные усилия в проведении боевой подготовки с подразделениями бригады, не выполняющими задач на переднем крае обороны, сосредоточить на вопросах ведения боевых действий в городских условиях и проведении зачисток на освобожденных территориях», – отметил Эдуард Александрович.

Кроме этого Эдуард Басурин в качестве доказательства привёл анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях. В нём идет речь о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению.

Все это, по мнению представителя оборонного ведомства, является очередными доказательствами подготовки украинского режима к попытке оккупации юга Республики.