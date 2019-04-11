В ДНР предотвратили провокацию ВСУ в отношении сотрудников ОБСЕ

11.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие Народной милиции ДНР предотвратили попытку совершения провокации со стороны ВСУ в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он напомнил, что в ЛНР уже неоднократно информировали общественность о планах командования штаба «ООС» осуществить вооруженную провокацию в отношении сотрудников Миссии ОБСЕ с целью дальнейшего обвинения Народной милиции в содеянном и вызова международного общественного резонанса.

«25 марта бойцами НМ ДНР была пресечена попытка уничтожения украинскими боевиками автомобиля ОБСЕ, находившегося на маршруте патрулирования, с помощью двух 82 мм мин, закрепленных на беспилотном летательном аппарате. В результате умелых действий наших военнослужащих, БЛА противника был сбит», – рассказал Даниил Безсонов.

По его информации, вчера ВСУ предприняли очередную попытку совершения диверсии.

«Достоверно зная, что в районе населённого пункта Доломитное осуществляют работу сотрудники ОБСЕ, командир 30-й механизированной бригады Гараз отдал приказ на открытие минометного огня по данному району. Однако, мы были проинформированы о маршруте патрулирования ОБСЕ и на провокационный огонь не отвечали», – отметил представитель оборонного ведомства.

Он также обратил внимание руководства Миссии ОБСЕ на провокацию, направленную против сотрудников миссии, и выразил надежду на фиксацию данного обстрела в официальном отчете.