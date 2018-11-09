В ДНР предотвратили теракт

09.11.2018, Донецк, Владимир Гладков

В населённом пункте ДНР сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД было деактивировано взрывное устройство, установленное на одной из опор ЛЭП.

Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данный момент сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке», – говорится в сообщении.

Обнаружено самодельное взрывное устройство было на линии электропередач в районе пгт. Новый Свет.