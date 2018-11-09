09.11.2018, Донецк, Владимир Гладков
Война, Донбасс, Спецслужбы
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В ДНР предотвратили теракт
В населённом пункте ДНР сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД было деактивировано взрывное устройство, установленное на одной из опор ЛЭП.
Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В данный момент сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке», – говорится в сообщении.
Обнаружено самодельное взрывное устройство было на линии электропередач в районе пгт. Новый Свет.
Метки: Борьба с терроризмом, МВД ДНР
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21:55 8 ноябряЭкс-глава СБУ: На тайных переговорах России предложили «сливать» Донбасс поэтапно
21:31 8 ноябряИсламов: Меджлис разворовывал деньги крымских татар
19:54 8 ноябряООН признала страны Латвию и Литву лидерами по дискриминации русских в Европе
19:44 8 ноябряЗапад начал “прессовать” русские организации, используя Украину как повод
18:55 8 ноябряКрымские татары разочаровались в меджлисе – в России оказалось неплохо
18:48 8 ноябряКиев пугает Крым мощным украинским флотом
18:35 8 ноябряИз соцсетей исчезнут фото российских военных
18:12 8 ноябряКиев рискует потерять новые территории вслед за Крымом, Донбассом и Азовом
17:38 8 ноябряУкраина пошла в морское наступление
17:06 8 ноябряОвсянников не выдержал напора Аксёнова и сдал интересы Севастополя
16:29 8 ноябряГигантский медведь в небе над Ялтой известил приход России
16:09 8 ноябряУкраина официально подтвердила недопуск ректора Московской Духовной Акалемии РПЦ
15:06 8 ноябряУкраинские атомщики в ужасе ждут самой страшной санкции России
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