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Новости Украины

Без поддержки Российской Федерации для республик Донбасса противостояние с Украиной давно бы закончилось поражением.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

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По его словам, морально-психологическое состояние украинской армии сильно отличается от 2014 года.

«Люди, которые прошли котлы семь лет назад, по большей части ротировались, ушли на гражданку. Пришли новые, не знающие поражений. Новый состав ВСУ настроен на победу. Он мотивирован, их информационно подогревают. Его опасно недооценивать. Да, мы видим по пленным, которые к нам попадают, и по разведданным – в ВСУ большая масса маргинализированных граждан, которые пришли на хорошие зарплаты. Но хватает и мотивированных бойцов. Если ВСУ недооценивать – плохо закончится», – предупреждает замминистра.

Он также напоминает, что за последние годы через карательную операцию против ЛДНР «прошел миллион граждан Украины, это обстрелянный мобилизационный резерв».

«Надо понимать – Украину поддерживает почти весь мир. И они это знают – им эту поддержку постоянно демонстрируют. Нас поддерживает Россия. Если бы не этот факт, все бы закончилось давно и очень печально», – считает собеседник издания.

При этом он говорит, что республикам повезло, что сейчас на Украине президентом стал Владимир Зеленский.

«Потому что идти в атаку «За Сталина!» – можно, а за «95-й квартал» – затруднительно. Нацию всегда олицетворяет лидер. А что олицетворяет Зеленский? Простому гражданину Украины вообще плевать, что происходит на Донбассе. Даже если гибнут солдаты – если это не родственники. Гражданин Украины думает холодильником, а сейчас – батареей. И я уверен, если возникнет повод и Россия примет участие в «ликвидации украинской государственности», все вздохнут облегченно: «Закончилось!», – резюмировал Безсонов.