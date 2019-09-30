30.09.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В ДНР презентовали книгу «100 великих людей Донбасса»

В Донецкой государственной академической филармонии состоялась презентация книжного издания «100 великих людей Донбасса».

Об этом сообщает официальный сайт ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что книга объемом более 400 страниц вышла в свет в российском издательстве «ВЕЧЕ».

Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию и выразил благодарность всем, кто принимал непосредственное участие в подготовке сборника.

«Название книги выдает главный секрет Донбасса. И он не в запасах угля или тоннах стали, он не в сложности производственных цепочек и создаваемой продукции. Он в людях, которые дерзки в своих помыслах, ставят перед собой сложнейшие задачи и решают их – во что бы то ни стало.

Таких людей в Донбассе испокон веку было много. Поэтому в книге было о ком писать, уверен, числом 100 было даже сложно ограничиться: герои войны, герои труда, государственные деятели, выдающиеся руководители предприятий, ученые, изобретатели, писатели, художники, композиторы, артисты, спортсмены. Мы не устаем повторять, что главное богатство Донбасса – это люди», – заявил Пушилин.

Кроме того, глава ДНР наградил орденом Дружбы заслуженного работника культуры РФ, генерального директора ЗАО «Издательство «ВЕЧЕ», секретаря Союза писателей России Леонида Палько и председателя Союза писателей России, военного журналиста Николая Иванова.

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