В ДНР пригрозили брать в плен НАТОвских военных

18.12.2018, Донецк, Александр Гусар

По данным разведки ДНР в зоне боевых действий были замечены солдаты спецназа из Великобритании, которых военнослужащие Республики пообещали предоставить в качестве доказательства участия стран НАТО в гражданской войне на Украине.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



В частности, он сообщил, что разведке Республики стало известно о присутствии на Горловском направлении кадровых военнослужащих Великобритании.

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«Одно из подразделений специального назначения – «Специальной авиадесантной службы» (САС, прим. авт) привлекается для ведения разведки и участвует в контртеррористических мероприятиях», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, военнослужащие «САС» прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории Республики представителей командования и военнослужащих Народной милиции, чтобы в последующем выдать их в качестве кадровых военнослужащих ВС РФ.

«Хочу огорчить данных специалистов и сообщить, что для них приготовлен ряд неприятных сюрпризов. А самым большим позором может стать попадание в плен к нашим военнослужащим и предоставление их как доказательство непосредственного участия войск НАТО в гражданской войне на стороне террористического режима олигарха Порошенко», – предупредил официальный представитель оперативного командования ДНР.