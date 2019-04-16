В ДНР признали, что не считают украинцев врагами

16.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В ДНР уже давно нет ополчения, а есть полноценная армия, которая защищает мирное население республики.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” заявил бывший киевский милиционер, а ныне официальный представитель Народной Милиции ДНР Даниил Безсонов, отвечая на вопрос, кто и за что воюет в Донбассе.

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“У нас нет уже давно ополчения, есть Народная милиция. Это полноценная армия. Но наша мотивация не изменилась с 2014 года. Мы защищаем мирное население живущее за нашими спинами. Большинство наших военных – местные ребята, они защищают своих близких и свои дома”, – сказал Безсонов.

Он также добавил, что, исходя из разведданных и показаний пленных, основная мотивация ВСУ – это зарплата, поскольку украинские военные по сравнению с гражданскими получают в три раза больше.

По словам представителя Народной милиции, за пять лет войны Донбасс потерял человеческие жизни, а также привычный образ жизни, комфорт и достаток, но люди здесь поняли, что важнее не дома и машины, а человеческие отношения.

Также офицер ответил на вопрос, сможет ли Донбасс простить Украину или ее народ.

“Жители Донбасса не считают украинцев врагами. Для нас враги те, кто пришел сюда убивать. Кто дал на это приказ”, – уточнил Безсонов.

При этом он признал, что после всей пролитой крови не считает реальным возвращение Донбасса даже в обновленную Украину.