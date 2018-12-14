В ДНР признали: ВСУ полностью готовы к наступлению на суше и на море

14.12.2018, Донецк, Александр Гусар

ВСУ полностью сформировали ударную группировку для наступления на Мариупольском направлении.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, данные с украинской стороны подтверждают готовность противника к проведению широкомасштабных наступательных боевых действий. Дело остается за провокацией, которая будет использована в качестве повода.

«Комиссия штаба «ООС», под руководством Наева, провела проверку войск на Мариупольском направлении, в ходе которой проведено заслушивание решений командующего ОТГ «Восток» генерала Мойсюка и командиров 56-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по выполнению предстоящих задач. Мойсюк доложил, о готовности подразделений 128-й и 79-й бригад, находящихся в первом эшелоне, к наступлению. Танковые подразделения этих соединий рассредоточены группами до двух взводов вдоль линии соприкосновения по фронту от Виноградного до Старогнатовки. 56-я мотопехотная бригада находится в районе сосредоточения на северной окраине Мариуполя», – сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что для доукомплектования наступательной группировки, 12 декабря в пункт временной дислокации 79-й одшбр прибыло пополнение в количестве 220 человек.

«Большинство из прибывших являются резервистами, ранее проходившими сборы на полигонах Украины. Кроме этого, 34 человека из новобранцев являются военнослужащими срочной службы, с которыми только планируется заключить контракт. Также, для «затыкания» дыр с некомплектом в соединение прибыло 32 человека из Житомирского учебного центра ДШВ», – отметил официальный представитель НМ ДНР.

Также он добавил, что в 56-ю бригаду дополнительно переброшено 10 танков из 2-го батальона 17-й танковой бригады, дислоцирующейся в Кривом Роге.

«Артиллерийская группировка распределена следующим образом: реактивная батарея БМ-21 «Град» 79-й одшбр замаскирована в районе населённого пункта Македоновка в 16-ти км от линии соприкосновения, реактивный дивизион «Градов» 128-й огшбр рассредоточен в лесном массиве на севере населённого пункта Андреевка также в 16-ти км от передовой, дивизион 220-мм РСЗО «Ураган» 27-й артиллерийской бригады сосредоточен в районе населённого пункта Привольное в 25-ти км от переднего края, дивизион 300-мм РСЗО «Смерч» 15-го реактивного полка сосредоточен в лесном массиве на юге Володарского в 30-ти км от наших позиций», – рассказал Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что все украинские артиллерийские подразделения обеспечены двумя боекомплектами боеприпасов, которые за 3 дня до этого были доставлены из Розовки с полевого артиллерийского склада ОТГ «Восток», расположенного на границе Запорожской и Донецкой областей.

Помимо сухопутной группировки, украинское командование приготовило для поддержки наступления и части ВМС.

«Тактические группы ВМС Украины «Тритон» и «Мариуполь» находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию. 11 декабря командирам боевых кораблей поставлена боевая задача по прикрытию наземной группировки оккупационных войск Украины с моря – добавил в заключение Басурин.