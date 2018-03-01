11.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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В ДНР призвали ВСУ от греха подальше уйти с Донбасса как можно скорее

Как только все украинские военнослужащие уйдут с Донбасса к себе домой, оставив регион в покое, там сразу же наступит мир.

Об этом “ПолитНавигатору” рассказала гвардии полковник ДНР Ольга Качур (позывной «Корса»), отвечая на вопрос, что она хочет пожелать украинским военнослужащим в преддверии готовящегося с их стороны наступления.

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“Пускай сильно колонны не разрывают, мне удобнее стрелять. Когда она длинная, по ней проще попасть. Если им так уж сильно хочется побыстрее попасть на тот свет, пусть сразу предупредят, кто и где будет идти, как разворачиваться. Мне проще сразу с вами одним махом разобраться, чтобы долго не мучиться. А то езди за вами, напрягайся… Да и что им говорить, собственно? Если люди не могут договориться друг с другом на уровне Минских соглашений, на уровне высоко интеллектуальных политиков, то о чём я могу разговаривать со своим оппонентом с той стороны? Он получил такой же приказ, как и я, и пойдёт его выполнять”, – сказала Качур.

Она уверена, что в ВСУ есть те, которые понимают, что совершают преступление, стреляя по своему народу, по детям и женщинам.

“Среди них есть часть украинцев, это националисты, которым что-то в голову стукнуло, что они являются лучшими, «избранными Богом», остальные же просто выполняют приказы. У меня масса знакомых, которые остались на той стороне, где-то мы расходились во мнениях, не общались, другие, наоборот, начали выходить на связь, говорить, мол, может, мы как-то договоримся, хватит убивать друг друга. На это я им отвечала, что я военнослужащая не того уровня, чтобы договариваться, пусть лучше наши правители договариваются между собой.

Они и сами понимают, что вся эта никому не нужная война уже затянулась на четыре года. Поймите: они пришли на мою землю. В любом случае я буду сопротивляться до последней капли крови, до последнего вздоха, это – моя земля, мой народ, мои люди, и я буду их защищать. Уйдите к себе, стройте там что-то новое, оставьте в покое этот, никому не нужный и, как вы уже заявляли, дотационный регион Донбасс, который вам приходилось кормить. Если вам приходится нас кормить, а вы реально понимаете, что ещё и угробили нам всё, так мы, по вашей логике, должны вообще стоять с протянутой рукой. Идите к себе с Богом, кормите свои семьи, занимайтесь сами собой. Мы уж как-нибудь тут сами разберёмся.

Единственное, что я хочу им сказать: «Идите с Богом. Чем быстрее вы уйдёте, тем меньшее количество человек я убью»”, – подчеркнула военнослужащая.