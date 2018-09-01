В ДНР продолжается прощание с погибшим Александром Захарченко

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Жители ДНР могут почтить память погибшего Главы республики Александра Захарченко в своих городах и районах. У зданий администраций организованы импровизированные мемориалы.

Об этом журналистам «ДАН» сообщили представители местных властей Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первом этаже Макеевской городской администрации установлен мемориал, где жители города могут возложить цветы погибшему Главе ДНР Александру Захарченко. Сейчас ведётся работа над тем, чтобы такие мемориалы сделать в нескольких точках города», – рассказал и.о. главы администрации Макеевки Валерий Ляховец.

Отметим, что подобные мемориалы установлены в администрациях Тельманово, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска, Амвросиевки, Шахтерска, Снежного, Иловайска, Харцызска, Енакиево, Макеевки, Новоазовского района и южных сёл ДНР.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что военнослужащие, а также мирные жители Республики с утра несут цветы к месту, где накануне в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко.

В Москве уверены, что его убийство серьёзно осложнит процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе.