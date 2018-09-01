01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Местная власть, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

В ДНР продолжается прощание с погибшим Александром Захарченко



Жители ДНР могут почтить память погибшего Главы республики Александра Захарченко в своих городах и районах. У зданий администраций организованы импровизированные мемориалы.

Об этом журналистам «ДАН» сообщили представители местных властей Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«На первом этаже Макеевской городской администрации установлен мемориал, где жители города могут возложить цветы погибшему Главе ДНР Александру Захарченко. Сейчас ведётся работа над тем, чтобы такие мемориалы сделать в нескольких точках города», – рассказал и.о. главы администрации Макеевки Валерий Ляховец.

Отметим, что подобные мемориалы установлены в администрациях Тельманово, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска, Амвросиевки, Шахтерска, Снежного, Иловайска, Харцызска, Енакиево, Макеевки, Новоазовского района и южных сёл ДНР.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что военнослужащие, а также мирные жители Республики с утра несут цветы к месту, где накануне в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко.

В Москве уверены, что его убийство серьёзно осложнит процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть