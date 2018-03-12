12.03.2018

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В ДНР прогнозируют новое обострение

Несмотря на установившееся на линии соприкосновения с 5 марта относительное перемирие, военнослужащие ДНР особо не верят, что оно продлится долго.

Об этом заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с пятого марта, когда вступило в силу очередное перемирие, на линии соприкосновения фиксируется относительная тишина: в сутки одно-два нарушения. За прошедшие сутки на южном направлении по нашим позициям и по населённому пункту Водяное было выпущено 6 мин, но по сравнению с другими периодами сейчас относительное затишье. Затишье ли это перед бурей – судить не берусь. Война идёт уже достаточно долго и все предыдущие перемирия нарушались с украинской стороны, и интенсивность огня потом повышалась. Никто особо не верит, что ВСУ будут придерживаться перемирия, они на Донбасс пришли не для этого», – заявил Безсонов.