В ДНР прошёл концерт, посвящённый легендарному комбату

11.02.2022  21:46 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Российская певица Юлия Чичерина во время своего визита в ДНР провела концерт в городе Иловайск, посвящённый герою республики Михаилу Толстых (Гиви).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская певица Юлия Чичерина во время своего визита в ДНР провела концерт в городе...

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На концерте Юлия Чичерина исполнила известные песни о войне в Донбассе, среди которых «Рвать», «Ярополк», «В космос», «На передовой», «Воздушная гавань».

В зале также присутствовала мать Гиви Нина Толстых, которой после концерта вручили цветы.

«Мы Михаила всегда будем помнить, чтить, и на его примере воспитывать нашу молодёжь, от которой будет зависеть та страна, в которой мы будем жить через 10-20 лет», – сказал Муратов, вручая цветы.

«А я бы этот букет разделила между всеми матерями, кто потерял своих сыновей. Меня такая гордость берёт за наших матерей, которые воспитывают таких детей, которые сразу становятся на защиту своей Родины, и своих людей, за Русский мир», – ответила Нина Толстых.

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