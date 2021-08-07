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07.08.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спорт
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В ДНР прошёл первый в истории Донбасса фестиваль «Зарядка_РФ»

В донецком парке Щербакова более пяти тысяч человек приняли участие во всероссийской акции «Зарядка_РФ»....

В донецком парке Щербакова более пяти тысяч человек приняли участие во всероссийской акции «Зарядка_РФ».

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только молодые люди пришли на фестиваль – он собрал жителей различных возрастов, которые от души любят заниматься спортом и осознают, что это по-настоящему здорово!» – прокомментировал Пушилин.

Мероприятие длилось более получаса. В Донецке гостем акции стал артист  Сергей Куприк, бывший солист группы «Лесоповал». Он призвал вести здоровый образ жизни.



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