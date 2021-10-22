В ДНР просят Россию ввести в Донбасс миротворцев

22.10.2021 09:23 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Миссия ОБСЕ, работающая на территории ЛДНР, действует в интересах Запада и патронируемого им киевского режима, а потому ее деятельность следует прекратить.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Донецкие активисты продолжают пикетировать штаб-квартиру СММ ОБСЕ в столице Донецкой Народной Республики, хотя восемь «уставших» и «независимых» наблюдателей 21 октября всё же покинули свою резиденцию и отправились в отпуск. На этом фоне вновь возникает закономерный вопрос: нужны ли в Донбассе слепые европейские смотрители, и чьи интересы они реально представляют?

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине и в Донбассе работает с 21 марта 2014 года. Всё это время, можно сказать, ею создаётся пустая видимость работы, нежели какая-то конкретика. Так уж вышло, что каждый житель ДНР сомневается в степени эффективности усилий, прилагаемых ОБСЕ для стабилизации ситуации в Донбассе. Не без оснований: вот уже восьмой год ОБСЕ в упор не замечает украинскую военную технику, обстрелы ЛДНР, производимые с позиций ВФУ, похищение украинскими боевиками людей с территорий Народных Республик.

На чьей стороне находится эта якобы нейтральная организация? Вполне объективно можно заявлять о том, что ОБСЕ – это западный агент, находящийся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, и оказывающий максимальную помощь западным вассалам, то есть постмайданным властям оставшейся части Украины. Иначе как можно объяснить даже тот факт, что в ОБСЕ закрыли глаза на нарушение украинской Конституции во время госпереворота в 2014 году?

Человечество не забыло позор и даже, скорее, преступление ОБСЕ, совершённое «гуманитарной» миссией в 1999 году в Югославии. Помнится, «демократичные» западные СМИ тиражировали ложь главы миссии ОБСЕ американского дипломата Уильяма Уолкера о событиях в селе Рачак в январе 1999 года, где убитых в бою террористов выдали за подвергшихся псевдо-геноциду мирных албанцев. Это стало поводом для бомбардировки Югославии войсками НАТО. Кроме того, Уолкер служил ЦРУ – будучи главой миссии ОБСЕ в Косово, он занимался в этой югославской провинции разведывательной деятельностью в пользу США и передавал в Вашингтон данные, собранные членами его международной миссии.

Также миссионер признавался позднее в том, что, будучи официальным представителем США в Никарагуа, под видом организации гуманитарной помощи поставлял антиправительственным силам этой страны оружие и боеприпасы. Учитывая вышеупомянутые исторические факты, можем ли мы, жители Донбасса, быть уверены в честности и беспристрастности ОБСЕ?!. Всё больше и больше миссия ОБСЕ становится похожей на «гуманитарное» присутствие Запада в нашем регионе.

Безусловно, нельзя отрицать, что для украинской хунты ОБСЕ – хоть какой-то сдерживающий фактор. Не будет миссии – начнётся полномасштабная война оставшейся части Украины против Донбасса, с целью втягивания «незалежной» в большую войну Российскую Федерацию. Но факт остаётся фактом: своей прямой функции – принуждения Украины к выполнению Минских соглашений и побуждения украинских «слуг» к диалогу с властями Народных Республик, ОБСЕ не выполняет.

В этой связи жители Донбасса предлагают действенное решение проблемы: ввести на территорию ЛДНР и оставшейся части Украины миротворческий контингент России. Как только это произойдёт, война прекратится на следующий же день. За примерами далеко ходить не нужно – это Приднестровье, где российская миротворческая миссия оказалась одной из самых сложных, но эффективных в современной истории. Введение российских миротворцев в ПМР положила конец кровопролитию. Потому что там, где Россия, – там мир и порядок.

Поэтому жителям оставшейся части Украины, в первую очередь, нужно добиваться ввода на территорию страны миротворческих войск РФ. В противном случае, война в «незалежной», которую спонсирует Запад и покрывает ОБСЕ, закончится нескоро.