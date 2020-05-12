В ДНР провели четыре торжественных парада для ветеранов Великой Отечественной войны

12.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

По случаю празднования Дня Республики в ДНР в рамках акции «Парад для одного ветерана» поздравили четверых ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все четыре парада были организованы ОД «Донецкая Республика» и курсантами Донецкого высшего общевойскового командного училища, которые прошли строевым маршем под песни Великой Победы перед встречающими их ветеранами.

Ветераны войны связист 799-го артиллерийского полка Фёдор Карачков, участница Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге Раиса Корнилова, кавалерист Афанасий Демишев и медсестра Елена Дорошик принимали парад возле своих домов и квартир.

Когда началась война, связисту 799-го артиллерийского полка Фёдору Герасимовичу было 15 лет. В период оккупации его семья жила в селе Большая Белозёрка Запорожской области.

Осенью 1943 года войска фашисткой Германии были отброшены за Днепр, и Фёдор Карачков пошёл защищать Родину. В декабре 1944 года наш герой, связист 799-го артиллерийского полка, был представлен к медали «За боевые заслуги», а в 1945-м награждён медалью «За отвагу».

Раиса Корнилова оказалась в круговороте военных перипетий в годы Великой Отечественной. Она в 18 лет ушла на фронт, принимала участие в Сталинградской битве и в битве на Курской дуге, служила во ІІ-ом Пограничном полку – особом полку НКВД.

Была представлена к боевым наградам: орденам «Отечественной войны» II степени и «За мужество», медалям «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и «Защитнику Отечества».

Афанасий Харлампович Демишев прошел опасный боевой путь. В 1943 году, когда был сформирован запасной полк в Волгоградской области, юный парень был призван на службу и направлен на передовую в действующую армию кавалеристом. Освобождал Венгрию, где и служил после окончания войны до 1948 года.

Был представлен к орденам «Отечественной войны» II степени и «За мужество». Также награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и «Защитнику Отечества».

Елена Дорошенко была призвана в ряды Красной Армии 23 июня 1941 года. В январе 1943 г. получила назначение в Терапевтической передвижной полевой госпиталь № 3558 11-й Армии 3-го Белорусского фронта. Участвовала в боях под городом Старая Руса, а также на территории Белоруссии, Польши, Германии. Закончила войну лейтенант медицинской службы Елена Васильевна Дорошко в мае 1945 года в Берлине.

Награждена медалями Жукова, Защитнику Отечества, 70 лет Победы в ВОВ, орденами «Богдана Хмельницкого» и «За мужество».