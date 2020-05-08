В ДНР провели парад в честь ветерана Великой Отечественной войны

08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

По случаю 93-го дня рождения ветерана Великой Отечественной Войны Павла Яковенко в Горловке провели торжественный парад.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Павел Яковенко свой боевой путь начал 30 августа 1943 года в Лисичанске в возрасте 16-ти лет. С декабря 1944 года по март 1945 года служил в составе 1939-го зенитного артиллерийского полка наводчиком орудия. В апреле 1945 года принимал участие в освобождении Латвии.

В Риге, в окружном госпитале, Павла Ивановича прооперировали и достали осколок снаряда, который ветеран хранит до сих пор.

Великую Победу Павел Яковенко встретил под Берлином, однако солдатская жизнь окончилась для артиллериста только в 1952 году. Имеет награды, среди которых орден «За мужество», медаль «За отвагу и доблесть».

Под барабанную дробь юных барабанщиц и духового оркестра ДК «Ветеран» парадный марш юнармейцев «Военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия» прошел по улице около дома, в котором проживает ветеран. Сам Павел Яковенко принимал парад в свою честь, сидя около подъезда.

Глава администрации города Горловка, секретарь местного отделения Общественного Движения «Донецкая Республика» Иван Приходько горячо поблагодарил именинника за его великий подвиг, жизнелюбие и оптимизм.

«Мы, все здесь присутствующие поколения, многие годы жили в мире, и нам было очень сложно представить, что где-то есть война. Мы до 2014 года этого не понимали вообще, но сейчас, как никогда ранее, это ощущается остро и бьет по нам всем.

Сейчас, понимая, что Вам пришлось пережить, и как тяжело Вам было, мы должны сделать все, чтобы Вы жили как можно дольше, чтобы Вы ни в чем не нуждались, сделать все от нас зависящее, чтобы на нашей земле наступил мир, как это сделали Вы. Желаю Вам самого крепкого здоровья, долгих Вам лет жизни. Будем жить!» – сказал Иван Приходько.

Имениннику вручили паспорт гражданина Донецкой Народной Республики и юбилейный знак «75 лет Победе в Великой Отечественной войне.

Павел Яковенко поблагодарил за такой замечательный подарок, поцеловал паспорт и положил его в нагрудный карман, после чего Иван Приходько зачитал поздравительный адрес от Главы ДНР Дениса Пушилина.

Ветерану также были вручены подарки от Главы ДНР Дениса Пушилина, Общественного Движения «Донецкая Республика», главы администрации города Горловка Ивана Приходько, Народной Милиции ДНР, Министерства труда и социальной политики ДНР, Народного Совета ДНР, Правительства ДНР и Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР и от Горловского городского совета ветеранов.