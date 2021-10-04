В ДНР провели срочное совещание из-за скачка цен на продукты

04.10.2021 22:24 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В ДНР сложилась проблематичная ситуация с ценами на продукты питания, в частности на картофель, одна из причин которых – спекуляционная.

Об этом говорил глава республики Денис Пушилин на совещании с руководителями профильных министерств по вопросам ценовой политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня есть необходимость обсудить остросоциальные вопросы. Потому что на фоне тех положительных тенденций, которые мы с вами наблюдали, – имеется в виду создание единого экономического пространства с Луганской Народной Республикой, – мы видим рост цен на продукты питания. В частности, это рост цен на картофель, – сказал Пушилин. – Очень важно услышать настоящие причины. И хотелось бы услышать предложения – что необходимо сделать в краткосрочной перспективе для того, чтобы эту ситуацию поменять и контролировать в полной мере».

В ходе встречи врио министра министра доходов и сборов Злата Кашникова сообщила, что таможенные пошлины на социально значимые продукты питания, к которым относится картофель, не увеличивались.

«Здесь мы видим спекуляционную составляющую в данном росте цен на картофель, – констатировал Денис Пушилин. – Сегодня будет поручение о совместных проверочных мероприятиях для Министерства доходов и сборов и Министерства внутренних дел».

В свою очередь министр агропромышленной политики и продовольствия Артём Крамаренко назвал две причины, которые привели к сложившейся ситуации.

«Одна – это, конечно, спекулятивного характера, её мы уже обсудили; вторая – объективная. В действительности в РФ произошел рост закупочных цен с полей. Сложилась такая ситуация, что южные регионы не дали нужного объема урожая, и наблюдается увеличение цен. Мы в эти дни перевели санитарные службы на круглосуточный режим работы для того, чтобы не допускать каких-то срывов и сбоев поставок», – доложил чиновник.

Подводя итог, Пушилин подчеркнул, что с ситуацией надо разобраться в кратчайшие сроки и создать необходимые условия, чтобы подобного не повторялось.

«Действующие механизмы необходимо реализовывать в кратчайшие сроки. Для населения, для граждан республики данный рост цен критичен. Работаем!» – призвал глава ДНР.