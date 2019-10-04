В ДНР Пушилин открыл восстановленный после обстрелов 2015 года стадион

04.10.2019, Донецк, Владимир Гладков

В ДНР восстановили разрушенный в 2015-м при обстреле стадион в поселке Тельманово. Стадион находится на территории местной гимназии, которую сегодня посетил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По просьбе жителей Тельманово на стадионе восстановили электроопоры, кабеля и освещение, а также уложили новое искусственное покрытие.

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«Спасибо вам за то, что вы лично уделяете внимание развитию спорта. Как бы ни было тяжело, как бы ни складывалась ситуация, вы отдаете себя детям, прививаете любовь к спорту. Такими коллективами надо гордиться. Все находятся в равных условиях, только кто-то берет и делает, а кто-то ищет возможность объяснить, почему не получается. Спасибо и местной администрации за участие, за то, что не остаетесь в стороне. Видно, что площадка очень удобная. Главное, чтобы и жители ценили это место. А поскольку здесь новая площадка, то и инвентарь должен быть новым, поэтому примите новые мячи в качестве подарка», – заявил Денис Пушилин.