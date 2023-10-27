В ДНР работают над запуском морского сообщения с Крымом
В ближайшее время в ДНР заработают порты, и будет налажено грузовое и пассажирское сообщение с Крымом.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил и.о. главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«У нас в планах и морское транспортное сообщение, в том числе пассажирское. Мариупольский порт должен работать по всем направлениям.
Он сейчас набирает обороты по грузоперевозкам, потому что вывозить зерно нужно, у нас избыток, мы столько не потребим. Запорожской области это тоже нужно, это востребованная история», – сказал Пушилин.
Также он пообещал в ближайшее время открыть морское сообщение с Крымом.
«И транспортное пассажирское сообщение между Мариуполем и Крымом – это удобная история. Сейчас мы это прорабатываем. Есть нюансы, но я думаю, в обозримом будущем у нас эта ситуация тоже будет решена», – добавил глава ДНР.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.