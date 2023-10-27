В ДНР работают над запуском морского сообщения с Крымом

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В ближайшее время в ДНР заработают порты, и будет налажено грузовое и пассажирское сообщение с Крымом.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил и.о. главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в планах и морское транспортное сообщение, в том числе пассажирское. Мариупольский порт должен работать по всем направлениям. Он сейчас набирает обороты по грузоперевозкам, потому что вывозить зерно нужно, у нас избыток, мы столько не потребим. Запорожской области это тоже нужно, это востребованная история», – сказал Пушилин.

Также он пообещал в ближайшее время открыть морское сообщение с Крымом.

«И транспортное пассажирское сообщение между Мариуполем и Крымом – это удобная история. Сейчас мы это прорабатываем. Есть нюансы, но я думаю, в обозримом будущем у нас эта ситуация тоже будет решена», – добавил глава ДНР.