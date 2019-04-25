В ДНР раскрыли очередную коррупционную схему украинского командования

25.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Командующий «операцией объединённых сил» генерал Сергей Наев презентовал очередную неработающую разработку «Укроборонпрома», на которую было выделено 20 миллионов гривен, однако на заявленные цели едва ли была потрачена седьмая часть от данной суммы.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, реализация коррупционных схем в украинской армии является основным источником доходов для должностных лиц на всех уровнях, начиная от президента страны, заканчивая командирами бригад и батальонов ВСУ. При этом особенное место в отлаженной системе разворовывания бюджетных средств занимают генералы и офицеры, принимающие участие в «ООС», на которую уходит большая часть финансирования, выделяемого на оборонный сектор.

«В зоне боевых действий в Донбассе, под личным руководством командующего оккупационными силами Наева, состоялась презентация, как заявлено – новейшей системы «автоматизированного ведения боя». По мнению украинских военнослужащих, программа является недоработанной, «сырой» и практически непригодной в боевых условиях. Однако, на разработку данной программы выделено более 20 миллионов гривен бюджетных средств, из которых непосредственно на программу потрачено не более 3 миллионов, остальные разошлись по карманам украинских генералов», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Даниил Безсонов также добавил, что именно поэтому получивший свою долю «отката» Наев в присутствии журналистов вынужден был «отрабатывать» украденные деньги и расхваливать очередную неудавшуюся разработку «Укроборонпрома».