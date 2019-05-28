В ДНР раскрыли провокацию ВСУ и винят во всём Порошенко

28.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинское командование готовит в Донбассе кровавую провокацию для обвинения Народной милиции ДНР в агрессии и создания повода для масштабного наступления.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оптативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, экс-президент Украины Петр Порошенко и его коррупционное окружение любыми путями пытаются остаться у власти и занять хоть какие-то государственные должности, поэтому продолжают дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

«Отдавая преступные приказы своим марионеткам в командовании оккупационных сил Сырскому и Микацу, они делают всё, чтобы дискредитировать новое правительство и продемонстрировать якобы имеющиеся достижения в зоне боевых действий. Даже приезд в зону «ООС» президента Зеленского был анонсирован увеличением огня по жилым кварталам Республики», – сообщил Даниил Безсонов.

По его мнению, данная активность украинских военных может говорить о том, что командование «ООС» пытается реализовать кровавую провокацию с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить Народную милицию ДНР в преступлениях, и развязать себе руки для наступательных действий.