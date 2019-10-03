В ДНР расширили список категорий льготных получателей бытового угля

03.10.2019, Донецк, Владимир Гладков

В ДНР расширен список лиц, имеющих право на возмещение затрат на покупку твёрдого бытового топлива.

Об этом в ходе расширенного совещания с главами администраций городов и районов, представителями Правительства, руководителями министерств и ведомств сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жители частных домов, не имеющих центрального отопления, несут дополнительные траты на приобретение бытового топлива, особенно большим грузом эти траты ложатся на лиц льготных категорий. В качестве дополнительной меры поддержки для граждан выступает выплата компенсаций на приобретение угля. Благодаря этому ежегодно выплаты получают более 14 тысяч человек», – сказал Пушилин.

Указом Главы № 276 от 30.08.2019 «О предоставлении компенсационной выплаты на приобретение твердого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц, проживающих на территории Донецкой Народной Республики» определены новые категории получателей компенсационной выплаты – это пенсионеры предприятий негосударственных форм собственности, предыдущим местом работы которых было ликвидированное государственное угольное предприятие, а также получающие пенсию в связи с потерей кормильца вдовы (вдовцы) таких пенсионеров.

Также Денис Пушилин поставил задачу Министерству финансов и Министерству труда и социальной политики до конца года произвести необходимые выплаты в полном объеме.