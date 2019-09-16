16.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР рассказали, как оружие ВСУ расходится из Донбасса по всей Украине

Благодаря преступному сговору командования ВСУ с руководством военной комендатуры, занимающейся проверкой выводимых из зоны «ООС» подразделений украинской армии, оружие из Донбасса попадает в остальные регионы Украины.

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Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, военнослужащие 24-й бригады ВСУ при убытии из Донбасса загрузили стрелковое оружие и боеприпасы вместе с личными вещами, а их командование заранее подготовило комплект документов для вывоза оружия из зоны «ООС».

«В Народной милиции ДНР известно о преступном сговоре командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерия Гудзя с комендантом военной комендатуры «Константиновка», который играет ключевую роль во всей этой махинации. Его функцией является проверка перевозимого оружия и боеприпасов и сокрытие его отсутствия», – рассказал Ринат Айгистов.

Он также добавил, что именно таким способом на территорию Украины попадает оружие из зоны «ООС».

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