24.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР рассказали, как Рубан попал в списки на обмен пленными

Включение в списки на обмен пленными арестованного по подозрению в подготовке госпереворота украинского генерала Владимира Рубана не означает его связь с ДНР.

Об этом заявили в пресс-службе омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сразу развеять миф о том, что раз Рубан включён в списки на обмен, значит, он имеет какое-то отношение к Донецкой Народной Республике. Все отношения с ним были только в рамках подготовки и проведения обменов, до подписания Минска. Я от Рубана Владимира Владимировича получила письменное заявление, где он сам лично просит включить его в списки на обмен…он спас не одну человеческую жизнь», – заявила Морозова.

Кроме того, она выразила негативное мнение по поводу отношения силовых структур и следственных органов Украины к задержанному Рубану и высказала недоумение по поводу бездействия со стороны семей, освобождённых при его участии, силовиков.

«Мне, как человеку знакомому с ним лично, очень противно слышать и узнавать о том, что к украинскому офицеру на данный момент применяются различные меры воздействия. Самое противное и обидное это то, что он спас много украинских военнослужащих, и те, кого он освободил и привёз на украинскую сторону, за него не заступились. Почему это должно делать наше государство, а не те семьи, которым он помог, и которые проживают на той территории? Жители Донбасса как оставались людьми, так они ими и остаются. А власти Украины как были ограничены кругом своих интересов, так и продолжают не обращать внимание на происходящее вокруг», – отметила Морозова.